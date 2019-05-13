探射燈：房署無心改善　鐵閘問題拖20年

根據房署說法，單位鐵閘屬公屋的三重保安之一，但鐵閘設計一向被指有問題。康和式公屋，如2001年入伙的逸東邨，鐵閘十字鎖被指可輕易利用衣架鐵枝鈎開；雖然近年新入伙公屋鐵閘鎖頭上方新增鐵蓋作防盜裝置，但住戶坦言效果不彰，多加1枝衣架鐵枝伸入即可勾開鐵蓋，再以鐵枝亦可輕易鈎開閘鎖。此外，過去亦有公屋戶揭發1條鎖匙打開多戶鐵閘，部分鐵閘甚至可徒手開鎖。



「鐵閘問題維持咗10幾20年，唔明白房署點解咁『樂此不疲』同住戶周旋。」公屋聯會主席文裕明批評，房署無心改善公屋鐵閘問題，又質疑當局採購部未有吸取以往教訓。「跟進又唔主動，住戶等唔切，自費改裝以策安全，第時出咗問題，房署係咪又搵藉口唔做維修呢？」他續指，公屋大廈至今仍用密碼鎖大閘是相當落後，促當局研究日後改用智能拍卡系統加強保安，同時可方便年長住戶出入。

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