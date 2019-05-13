探射燈：新建公屋保安多漏洞　頻頻見賊蹤

多條重建及新屋邨入伙存在保安漏洞。深水埗蘇屋邨有住戶發現鐵閘門鎖內有鐵線，疑遭企圖爆竊；同邨不少居民投訴可疑人士出沒，大廈平台出入口更可自出自入。深水埗石硤尾邨及沙田碩門邨多座新入伙大廈亦「門常開」，街坊反映單位鐵閘僅用衣架即可鈎開。立法會議員促房署全面檢視並堵塞保安漏洞。



本月初，蘇屋邨社區主任陳銘基接獲彩雀樓居民求助，指單位鐵閘門鎖故障，拆開後竟發現數厘米長屈曲鐵線，疑遭企圖爆竊。同邨茶花樓有住戶亦向他發送短片，可見門外1名形迹可疑男子徘徊，更試圖拉開鐵閘。「入伙至今，已經接獲過大約30宗類似舉報，都涉及大廈範圍內有可疑人士出沒。」



茶花樓去年8月開始入伙，至今住戶裝修大致完成，地下大堂大門設密碼鎖，並有保安員駐守，但大廈平台有另一出入口，密碼鎖閘門未有關上，非住戶也能輕易進入。頂層住戶何女士表示，曾2度在晚間遭陌生人拍門推銷，憂慮人身安全。高層住戶鄧先生亦稱，不時遇見非同層居民於其樓層遊蕩，又指單位鐵閘的防盜裝置設計有問題。



今年初入伙的石硤尾邨美葵樓，地下大閘長期打開，不少人進出自如。大廈平台設有後門，推門一刻雖會響起警鐘，惟數秒即停止，亦未見有保安員巡視。低層住戶余先生表示，入伙初期大堂保安會要求非住客登記，惟已取消。



碩門邨二期的豐碩樓、新碩樓及瑞碩樓於今年2月入伙，3座大廈均「中門大開」。豐碩樓高層住戶雷先生表示，從未見過有保安員巡邏，相信與人手不足有關。



立法會房屋事務委員會主席柯創盛批評，房署在設計樓宇時未有慎重考慮潛在保安問題，亦未有與物業管理一方作出協調，致居民需要受忽視。他又指，房署有責任監察並與管理公司溝通，盡快採取措施堵塞保安漏洞。



房署發言人表示，公屋一般配備三重保安，包括大廈各出入口的密碼鎖保安閘、護衞員及閉路電視，以及住戶單位的鐵閘及大門；而新入伙屋邨會按實際情況加強保安，如向居民派發住戶證識別及加派保安員等。



警方數字顯示，去年公屋爆竊案件有149宗，佔全港住宅爆竊案宗數逾13%。而今年1至2月，公屋爆竊案件有13宗，全港住宅爆竊案則有161宗。

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