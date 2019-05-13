Dr.東：長者認知障礙勿坐定定　帶氧運動可延退化

曾被稱為腦退化症、老人癡呆症的認知障礙症，徵狀包括記性變差，手腳變得不靈活，因此不少家屬為安全起見，會要求患者終日「坐定定」，但有物理治療師建議患者應多做帶氧運動，不但可延緩認知能力退化，活動能力更可不跌反升，有年屆九十一歲患者曾無法坐直及提腳，接受三年治療後已能靠支架攙扶下步行十呎。



香港物理治療學會會長彭耀宗指，認知障礙症指認知能力退化的速度高於正常。根據醫管局數字，本港六十五歲或以上人士中，有百分之五至八為患者，以此推算，全港約有六萬五千至十萬名患者。



彭指，約三成患者的病因為中風，更為常見的是阿爾茨海默病（Alzheimer's disease），多達七成，該病導致的認知障礙症可分為不同階段，輕度患者的職業及社交功能出現衰退，例如忘記重要的約會，嚴重者更失去語言能力及活動能力。



另外，由於患者感覺統合及中樞處理系統退化，令反應變慢，故跌倒的風險高達六成，較平常人高兩倍。認知障礙症現時雖沒有任何方法根治，但有方法可緩延衰退。



彭指，不少患者的家屬或院舍擔心安全問題，寧願約束患者的行動，但這樣反會令肌肉縮小，平衡力隨之下降。他指有研究顯示，帶氧運動可改善心肺功能及腦血液循環，並增加新神經元的存活機會，從而減慢認知能力退化，更能令平衡力、步行耐力等體能不跌反升。



香港耀能協會二級物理治療師葉惠豪指，中度至強度的帶氧運動效果最佳，運動形式需根據患者的心跳及辛苦程度而定，認知能力較高的患者可做健身操，較低者適合做重複性運動，如踏單車機，建議每星期做三至五日，每次最少二十分鐘。



年屆九十一歲的翠蓮，約於六年前被診斷為輕度認知障礙症，之後活動能力不斷退化，其子嚴先生指她曾多次跌倒，坐着時身軀亦歪向一側，「腳提起都話痛」，直至兩至三年前開始接受物理治療，進行踏單車機、踏步等運動，現在已可坐直，甚至可步行十呎，而且再沒有跌倒，其子認為患者若能保持活動能力，照顧者亦安心不少。



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