謝偉俊倡設專委會商逃犯例修訂　並限制民主建制比例

立法會修訂《逃犯條例》法案委員會「鬧雙胞」，上周六(11日)的會議更完全失控，泛民建制兩派議員爆發激烈衝突，多名議員報稱受傷，會議延至明早(14日)再續。立法會議員謝偉俊今早(13日)在電台節目表示，建議立法會可先成立專責委員會討論修例，並限制建制民主派議員人數和比例，以減少混亂情況。



他表示，對上周六的混亂情況感到非常遺憾，亦對不起市民，指立法會從未試過有如此大的肢體碰撞，認為是將過往的壓力發洩出來，而目前仍未有冷靜機會，希望立法會可盡快回歸理性，以免再以過分悲情和恐懼方式討論。被問到有否需要暫緩處理修例，謝稱發球權在港府和中央，相信港府亦有壓力。



對於有建議指若法案委員會繼續無法順利運作，可繞過法委會直接提交大會恢復二讀，多名現任立會議員均指做法絕不可行，形容此例一開將後患無窮。其中議員田北辰指，如純粹因為有阻滯就將條例草案直上大會，等同廢了法案委員會的武功，指法案委員會是要求官員逐個回應議員的提問，屬審議法例的過程，而大會二讀時議員只是單方面發言，完全是兩碼事。



泛民議員朱凱廸表示，政府可透過「三部曲」處理修例，包括先擱置是次修例，之後再與台灣商討以單次方式移交台灣殺人案疑犯，最後才處理中港移交的協議。另一議員楊岳橋則批評政府強推修例，導致建制及民主派一些較溫和的議員被迫推上前線，並不公道，希望明日會議不會再出現衝突。