50智慧燈柱下月底觀塘啟德啟用　助測交通氣象數據

能探測交通流量、氣象數據等功能的智慧燈柱6月底將率先於觀塘和啟德發展區投入運作。智慧燈柱外形別具一格，柱身恍如大樹樹幹，葉狀燈臂翠綠色，燈柱更附有3個承載智能裝置的「冬甩」。中環和金鐘、銅鑼灣和灣仔的智慧燈柱則預計今年年底啟用，試驗計劃隨後亦會擴至尖沙咀。



此「多功能智慧燈柱試驗計劃」為期三年，分階段安裝約400支智慧燈柱，首階段在觀塘和啟德發展區安裝約50支智慧燈柱。燈柱設智能裝置，大部分裝在柱身及如「冬甩」般的圓形外殼內，其中交通探測器和全景攝影機，可記錄車輛類型、速度和交通流量等數據，以便運輸署監察交通。



燈柱亦設氣象感應器收集氣溫、濕度、風速和降雨量等數據，空氣質素感應器則收集地區空氣質素數據。政府資訊科技總監辦公室高級系統經理鄧健興表示，燈柱已預留空間，供流動網絡營辦商安裝第五代流動通訊(5G)服務的小型基站，配合香港未來發展5G服務。



燈柱最重要當然是照明功能，路政署高級工程師鄭重山說，燈柱採用發光二極管(LED)省電燈具和智能化管理，較原有路燈節省30%電力，配合智能路燈系統，在特別情況下調暗亮度，更可進一步節省能源。當局一年後會檢討成效，包括檢測現有裝置、徵詢業界和市民意見等，並按科技發展引入新裝置、新技術，加強收發數據能力。