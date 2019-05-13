天氣預報：明起一連6天熱爆高見三字頭　周末32°C

剛踏入五月，天氣已熱爆！事關明日(14日)起一連六日氣溫都高見3字頭，雖然期間有驟雨，但未能為酷熱天氣降溫，本周六及下周日(18及19日)最高氣溫達32度，市民進行戶外話動小心中暑。



根據最新九天天氣預測，明日部分時間有陽光，局部地區有驟雨，介乎25至30度。周三(15日)多雲有驟雨，早上局部地區有雷暴，下午短暫時間有陽光，最高達30度。周四及周五(16及17日)兩日部分時間有陽光，有幾陣驟雨，局部地區有雷暴，氣溫介乎26至31度。



周六部分時間有陽光及驟雨，最高32度。下周日短暫時間有陽光，有幾陣驟雨，稍後局部地區有雷暴，介乎27至32度。下周一(20日)大致多雲，有驟雨及幾陣雷暴，氣溫回落至最高29度。下周二(21日)大致多雲，有幾陣驟雨，下周三(22日)短暫時間有陽光，兩天氣溫均介乎24至28度。



天文台表示，影響廣東沿岸的偏東氣流會在未來一兩日逐漸被一股西南氣流取代，本周餘下時間沿岸地區天氣持續炎熱，亦有幾陣驟雨及雷暴。預料一道低壓槽會在下周初為華南帶來不穩定天氣。