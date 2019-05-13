稱每月回報1萬最終得$10　百人投資夾公仔機疑被呃3000萬

近年夾公仔機店舖愈開愈多，亦吸引不少市民投資。不過民主黨虛擬貨幣及另類投資苦主求助熱線由去年11月至今，接到逾100名市民求助，懷疑投資夾公仔機受騙，涉及金額由8.5萬至160萬港元不等，總金額超過3000萬港元。



苦主年齡介乎25至近60歲，當中包括剛畢業的學生和退休人士等。民主黨財經政策副發言人袁海文稱，苦主均受到一名網絡KOL兼股評人誤導而作出大額投資。他指，該KOL向苦主推介，經一間分銷商與涉事公仔機營辦商簽約，以每部8.5萬至10萬港元價格購買夾公仔機，公仔機會透過手機應用程式供玩家線上進行「夾公仔」。而該KOL聲稱每部公仔機每月收入保守估計可達1萬港元，以比特幣或現金形式支付給投資者，又指分銷商只賺取每部機200港元佣金。



惟由程式去年底正式推出至今，苦主們只收到每月相等於10多港元的回報，而且是以另一虛擬貨幣「XPT」形式繳付，投資者需自行透過其他平台轉換成比特幣，加上營辦商一直拒絕回答投資者公仔機實際所在位置，以及詳細營運資料等，令投資者開始感到受騙，遂求助於政黨，其中30多名苦主已報警或計劃報案。



苦主A在前年11月簽約，用約30萬港元購買3部公仔機。他指因該KOL是公眾人物，而對其降低戒心，又指KOL稱項目有內地龍頭手遊公司參與，每月1萬港元收入只屬保守估計，吸引他投資。苦主B同樣以30萬港元投資3部公仔機，他前年曾跟隨該KOL投資「挖礦機」有收益，因而更信任對方，不過近日發現公仔機收益不似預期，再向KOL查詢，對方則拒絕交代，令他有感受騙。苦主A和B至今各自只收到相等於約80港元的XPT貨幣。



袁海文指，他由程式開發公司得知，營辦商與分銷商就投資金額以七三分帳，非如後者聲稱只收取200港元佣金，認為公司明顯失實。他又指此投資項目可能已符合《證券及期貨條例》定義下的「集體投資計劃」，應受證監會監管，促請當局介入跟進。執業律師沈運華就指，在苦主簽署的合約中，該名KOL非簽約方，苦主難以向其追究；而合約中亦有「完整合約條款」，即書面合約條款取得一切口頭陳述和協議，即使苦主在發現實際收入與聲稱不符亦難以追討。他提醒市民，作出任何投資決定及簽約前，應清楚了解合約條款。