何君堯昨報警　指涂謹申涉用假文件通知議員開會

立法會審議《逃犯條例》修訂的法案委員會「鬧雙胞」，本身為律師的建制派議員何君堯昨晚(12日)赴灣仔警察總部報案，質疑民主黨涂謹申涉用虛假文件通知議員開會。



民主派上周一(6日)無視立法會內務委員會發出的指引，「山寨」式開會並自行選出涂謹申為主席，而涂謹申的議員辦事處其後多次向全體委員發電郵及文件，格式與立法會秘書處極為相似，分別載有會議資料、議程、會議紀要等文件，更列有檔案編號。此外，涂亦曾經發出回條予委員要求回覆能否出席會議，令到建制派險些「中伏」。



何君堯昨日大約晚上8時赴灣仔警察總部報案，直至清晨4時半才離開。他認為，涂謹申以沒有法律地位及效力下「自行加冕」成法案委員會主席並不恰當，以該身份向委員發出開會通知或涉及行使虛假文件，有機會干犯《刑事罪行條例》，遂報案交由警方跟進。



何續指，泛民的法案委員會是強行成立，而有關文件卻假扮成秘書處真正行文，更印上文件編號，惟立法會中根本沒有有關檔案存在，所以有關做法並不合法。何更稱，收到虛假文書是有權報案，如同收到偽鈔都會報案一樣。