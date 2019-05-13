秘書處鐵鏈鎖會議室阻霸房　民主派急商對策

立法會建制及民主兩派，將於明天(14日)各自召開修訂《逃犯條例》的法案委員會，為免再讓民主派議員霸佔會議室，立法會保安提早在會議室1、會議室2及會議廳內鎖上鐵鏈，並移走會議室1外的水機及梳化。有民主派議員今午(13日)到大樓二樓巡視，批評秘書處防議員如防賊，民主派多名議員亦於早上召開緊急會議，商討明天對策。



另外，於上周六(11日)會議受傷送院的議員范國威，今早在支持者陪同下到警察總部報案及錄取口供，指建制派議員何俊賢、周浩鼎及陳恒鑌涉普通襲擊他。他今天身體狀況尚好屬清醒，而醫生判斷他是輕微頭部受傷，有處方止暈及止痛藥。



范認為立法會已進入困局，甚至是死局，強調由民主派議員涂謹申召開的法案委員會才是合法，反呼籲建制派議員不要召開不合法的會議，促政府回應訴求。



對於有消息指民主派醞釀總辭，范國威及另一議員區諾軒均表示民主派沒有討論，區亦否認自己有提出建議，認為計劃是不可行、不現實，強調在上周六的抗爭上可見，議會需要更多民主派力量，讓市民看到議會內的政治不平衡。他又稱，從世界歷史上可見，只要反對派全面撤出議會，則會讓執政黨全面管治。