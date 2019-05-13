促遞增薪額扣減封頂　公僕團體要求加薪不低於5%

影響公務員加薪幅度的薪酬趨勢調查結果周四(16日)公布，據悉各級公務員遞增薪額開支均上升，低層員工指數更再創新高，達2.19%，中、高層均達1.21%。由於政府在計算公務員加薪指標時，需先扣減公務員遞增薪額開支，加薪幅度勢被「蠶食」。公務員團體憂慮今次的加薪幅度將與市場脫節，促請當局就扣減遞增薪額開支設「封頂制」。



據悉，公務員事務局日前通知公務員團體，披露2018/19年度各級公務員遞增薪額開支，當中低層員工指數更再創新高，達2.19%，中、高層均達1.21%。



高級公務員協會主席黃孔樂認為，面對公務員退休高峰期，加上近年公務員增聘人手，令新入職人數上升，此消彼長下，意味未達頂薪點的公務員比例增加，影響遞增薪額不斷創新高，促請當局設「封頂制」，扣減不多於10個百分點，否則公務員薪酬水平調整將遠低市場水平，考慮到政府財政狀況、私人市場薪酬水平以及公務員工作量等因素，協會要求今次加薪幅度不低於5%。



第一標準薪級公務員評議會職方主席林榮松批評，低層公務員加薪幅度達2.2%，令人失望，認為今次加薪幅度不應少於5%。他指，薪酬趨勢調查結果是滯後，原本已令公務員加薪滯後，若加幅仍追不上，等同減薪，影響公務員士氣，甚至引起更多公務員離職。

