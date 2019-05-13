政Whats噏：戴耀廷適應獄中生活　被分配做剪線頭

違法佔領行動(佔中)案中同被判囚16個月嘅佔中發起人戴耀廷同陳健民，依家分別喺大嶼山石壁監獄同壁屋監獄服刑。民主黨屯門區議員朱順雅今早(13日)喺Facebook貼文，話早幾日曾經去探監，形容佢哋精神同氣色都唔錯，仲話戴耀廷被分配到裁衣部門，負責嘅工作係剪線頭。



朱順雅話戴耀廷被囚喺二人倉，佢唯一嘅室友對佢亦好照顧，令初時覺得獄中節奏頗難熬嘅佢，亦總算適應過嚟，又引述戴耀廷話近年已建立咗慢跑習慣，最長試過跑20公里，所以喺石壁嘅日子，佢會善用每星期3個可以外出跑步嘅下午，每次繞足球場跑40分鐘，約20多圈，一般可完成5到6公里，而有啲囚友亦會向佢查詢或請教一啲法律嘅問題。



陳健民就被囚喺30人倉，朱引述陳話同倉嘅囚友幾乎九成都吸煙，但啲囚友都好尊重佢，吸煙時會選擇盡量遠離佢，避免佢受到二手煙嘅困擾。佢又引述陳健民話，每日都堅持運動，習慣‪清晨5點‬幾就起床坐禪同慢跑，但至今未賺夠錢添置合適嘅跑步鞋，要喺獄中努力工作，希望可以盡快買一雙「白飯魚」去跑步。陳健民被分配做木工，喺晚上會睇書之外，亦會幫一啲囚友補習英文，同佢哋傾下偈咁。