網民熱話：籃球場變「曬被場」？居民竟讚將軍澳屋苑做得好

天氣回暖、日照充足，是曬被的好日子，惟不少公眾地方都嚴禁曬被，將軍澳欣明苑卻是例外？昨日（12日）屋苑的籃球場搖身一變為曬被場，各式各樣的大型棉被掛滿整個球場。由於「曬被陣」景象顏色豐富、線條分明，有網民直呼：「又一香港奇景啦！」



網民 Timothy Tam 在 Facebook 群組「將軍澳」上載「曬被陣」照片。可見籃球場兩旁掛有至少十對晾衫繩，任由居民把棉被、被單及冬天衣物等晾在上方曬太場。各式各樣的衣物縱橫交錯地掛滿整個球場，事主不禁笑言，「球場另類用途」。



有網民擔心入夏之前，「曬被黨」的行為「猖獗」會影響球場使用者，「聽日晏晝我就落去打波」、「照踢波，唔驚嘅」。惟居民解釋每年5月起至7月，屋苑都會提供此「福利」，讓居民在球場曬被，更指升降機、大堂都貼有通告。不少居民大讚管理處的「曬被計劃」，「將軍澳潮濕，5-7月搞曬被、除蟎，方便居民夏天收納！」、「屋苑福利」。



網民有話說：



Gaga Wong：居屋一向有指定日子開放球場畀住戶曬被曬嘢的。



Hang Ng：難得專登開球場來畀居民曬被，絕對係好事！



Thompson Waikit：屋苑福利你哋識條鐵咩，我住嗰度想曬都冇得曬啊！



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