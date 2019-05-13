尖沙咀海港城GUCCI爆發麻疹　3員工中招

香港麻疹疫情威脅未除，尖沙咀名店GUCCI爆發麻疹個案，涉及3名工作人員受感染。衞生署衞生防護中心今日(13日)指，截至今午4時，錄得3宗麻疹個案。據悉，涉事店舖於今日傍晚已停止營業，安排所有員工提早下班，並安排清潔人員消毒及清潔。



第一宗個案涉及一名30歲男子，過往健康良好，他於上周二(7日)開始發燒，並於上周五(10日)開始出疹。他於上周六(11日)到廣華醫院急症室求醫，昨日(12)入住瑪嘉烈醫院接受治療。其呼吸道樣本經檢測後證實對麻疹病毒呈陽性反應。病人情況穩定，報稱曾接種麻疹疫苗。他於潛伏期內沒有外遊，於病毒傳染期內曾前往日本。



第二宗個案涉及一名25歲女子，過往健康良好，上周六開始發燒及出疹並到廣華醫院急症室求醫，今日入住屯門醫院接受治療。其呼吸道樣本經檢測後證實對麻疹病毒呈陽性反應。病人情況穩定，報稱曾接種麻疹疫苗。她於潛伏期內沒有外遊，於病毒傳染期內曾前往深圳。



第三宗個案涉及另一名25歲女子，過往健康良好，於上周三(8日)開始發燒，並於上周五開始出疹。她上周六到將軍澳醫院急症室求醫並入院接受治療。其呼吸道樣本經檢測後證實對麻疹病毒呈陽性反應。病人情況穩定，報稱曾接種麻疹疫苗。她於潛伏期內曾前往澳門，於病毒傳染期內沒有外遊。



衞生署指，根據3名病人提供的資料，他們於潛伏期內均沒有接觸麻疹病人，他們的家居接觸者至今沒有出現病徵，並正接受醫學監察。另外，為防止擴散，防護中心今日為該店舖工作的人員進行補種麻疹疫苗，明日會繼續進行補種疫苗的工作。