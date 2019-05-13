反擊美方加關稅　中國向600億美元美國貨提高稅率

美國提高對2000億美元（約1.56萬億港元）中國貨的關稅後，中方周一（13日）作出反制。中國國務院關稅稅則委員會宣布，今年6月1日起對600億美元（約4680億港元）、合共5140項美國貨的加徵關稅，稅率由原來的5%至10%，提高至最多25%。美國總統特朗普稍早警告中國不應反制，否則其經濟形勢會更差。



委員會批評美國上周五（10日）起提高對中國部分貨品的稅率，違背中美通過磋商解決糾紛的共識，損害雙方利益，因此中方根據《對外貿易法》及《進出口關稅條例》等法例和國際法基本原則，作出提高對美國貨品關稅稅率的決定。中方希望美方回到磋商的正確軌道，爭取在相互尊重的基礎上達成一個互利雙贏的協議。



根據國務院網站列出的清單顯示，本次加徵25%關稅的有2493項稅目商品，20%的有1078項，10%的有974項，另有595項仍然實施加徵5%關稅。美國貿易代表辦公室最快於當地時間周一，公布加徵餘下3250億美元中國貨的關稅清單及計劃詳情。



關稅稅則委員會又發出公告，稱會試行措施，接受有關利益主體申請，經逐一審核後，將部分符合條件的美國商品排除出加徵關稅範圍，並制定及公布排除清單，1年內不再對清單內商品加徵關稅，至於具備退還稅款條件的則會退還已徵收的關稅。