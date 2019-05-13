政Whats噏：貴人事忙？青發委小組委員多缺席

政府近年大力推動青年走出去交流同實習，尤其鼓勵青年返內地，加深認識國家擴闊視野，青年發展委員會轄下仲有個專責小組，負責審核青年內地交流資助計劃添。不過，根據當局回覆立法會議員區諾軒就特別財會嘅提問時透露，呢個專責小組喺2018/19年度開嘅3次會中，仍有委員缺席2次。區諾軒批評，獲委任但又唔開會等同「廢柴」，政府喺委任過程有偏頗。咁又係呀，霸住啲位又唔開會，擺個稻草人落去都得啦！作為青年發展委員會主席嘅政務司司長張建宗，係咪應該督促下啲委員去開小組會呢？



其實呢個小組有委員缺席，並非首次發生。青年發展委員會嘅前身青年事務委員會，轄下亦有一個類似嘅工作小組，審計報告都揭發過小組缺席率高，好似2014/15年度就有5名委員未有出席過任何會議，即接近兩成人無開過會，而2015/16年度同2016/17年度就有所改善，只有兩名委員未喺該年無蒲過頭，但計落都佔咗接近10%人，審計報告仲開到聲要加強委員嘅參與添。



青年發展委員會改組後，轄下嘅呢個青年交流和實習專責小組，仍然有人出席率欠佳。根據民政事務局回覆財政預算案書面問題，呢個專責小組喺2018/19年度中開咗3次會同10次評審小組面試，只計3個會議，26名成員中只有一人無開過會，佢就係明匯智庫副總監謝曉虹，不過佢其中一次會議係因申報利益後被要求避席，佢就話開小組會議時撞正不在港，但大會全部有出席，其餘兩個專責小組出席率都唔差，自言屬勤力嘅委員。



另外，元朗區議員姚國威同埋傑出青年協會前主席余嫿都曾經缺席兩次。姚國威就話，兩次缺席都有其他公務在身，但可行情況下都會分配時間參與同出席。至於余嫿就話，自己係青年發展委員會新委員，所以積極參加3個專責小組，大會每次都準時出席，未能出席小組會議應該係撞咗其他會議咁話。



區諾軒就批評，獲政府委任加入諮詢架構，但又唔開會，等同「廢柴」，政府喺委任成員過程亦有偏頗，甚至視委任為政治酬勞，窒礙真正聲音進入諮詢架構，令到政策變得「離地」，促請政府檢討日後委任嘅人選喇。唔知張建宗睇到呢啲數字後，下屆會唔會考慮委任其他比較得閒，又唔會有利益衝突嘅人選呢？

