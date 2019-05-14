科大生研創機械人律師　最快5分鐘搞掂調解協議書

不少人面對法律問題時感求助無門，又擔心諮詢費用昂貴，「機械人律師」或可為大眾慳錢省時！四位香港科技大學計算機科學及工程學系學生與調解機構合作，利用人工智能製作出一個對話平台，只需五至二十分鐘就可以草擬一份家事調解協議書，收費更可節省至少一半，預計今年第四季可投入服務。



現時離婚申請需由法庭審批，為節省訟費及減少日後紛爭，夫婦可先就子女撫養權、資產、贍養費等安排達成協議，再透過律師或調解員草擬一份家事調解協議書呈上法庭。四名科大學生由上年八月起與香港調解仲裁中心合作研發「機械人律師」，作為他們的畢業習作，其中一名學生陳子逸介紹指，「律師」會問用家約二十條問題，根據答案產生合約，該系統運用了人工智能及自然語言處理技術，不但可透過用字分析用家離婚意向，亦會為用家度身訂造條款，例如子女如夠十八歲，就會自動跳過有關贍養費的問題。



中心主席及律師蘇文傑指，他接觸過的九成離婚夫婦對離婚安排「連傾都唔知傾咩」，加上不少夫婦抱着「我唔想見到你」的想法，要碰頭商議亦有難度，因此離婚調解通常需時三至四個月，費用為一萬至五萬，法律訴訟甚至長達半年至七年，費用動輒數十萬。他認為「機械人律師」能突破時間及地域限制，有效率地草擬條款，對用家及法律界來說是「雙贏」，因不但可讓用家更方便地找到法律援助，及節省草擬時間及花費，真人律師亦能減少重複性高的草擬工作，能更專注做深度工作。



該「律師」目前還可草擬僱傭合約，能涵蓋勞工法例未觸及的部分，如知識產權條款、轉職限制等範疇，相信可減少僱佣糾紛。蘇指其中心現正進行系統內部測試，望今年第四季可正式使用，未來會與科大繼續合作，望能草擬更多種類的法律文件，及擴展至其他國家的法例。