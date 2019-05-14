曾蔭權終極上訴今開庭　行為失當定罪要求成關鍵

因公職人員行為失當罪成、被判囚12個月的前特首曾蔭權，今年1月中刑滿出獄，他於「出冊」前曾向終審法院提出終極上訴，希望推翻定罪，並獲終院批准，案件排期於今日(14日)開庭審理，他最終能否脫罪，關鍵在於終院法官如何理解行為失當罪的定罪要求；而終極上訴開審前夕，曾氏夫婦昨晚(13日)到教堂祈禱，未有回應記者提問。



昨日傍晚6時，曾蔭權夫婦在警方要員保護組保護下，乘坐七人車前往堅道聖母無原罪主教座堂，約40分鐘後離開，曾蔭權神色顯得頗為凝重，未有如出獄般面露笑容，未知是否憂慮今日的審訊。



現年74歲的曾蔭權，被控於2010至2012年行使特首職權，考慮涉及一間廣播機構的決策時，無申報與該機構股東進行物業租賃的商議，前年2月被裁定一項公職人員行為失當罪成，判監20個月，其後獲上訴庭減刑至12個月。



曾蔭權去年底、即出獄之前向終院提出上訴許可申請，代表他的御用大律師當時指，即使曾是有意不作申報，他也未必認知漏報利益是違法行為，正如曾蔭權解釋，他認為事件不涉利益衝突，所以才不作申報，而他是否明知漏報是違法，亦牽涉其行為是符合嚴重這控罪元素。



終院法官當時聽取控辯雙方陳詞後，決定受理曾蔭權的上訴，今日的聆訊將釐清行為失當罪中，涉案公職人員是否必須知道其行為不合法，以及法庭應如何引導陪審團，去裁斷被告是否有申報責任，和涉案失當行為是否嚴重。另外終院亦會裁斷，曾在審訊過程中有否遭遇重大不公。



一直於赤柱監獄服刑的曾蔭權，出獄前感到身體不適，被轉送瑪麗醫院羈留病房，今年1月15日正式刑滿出獄，他離開時稱已放下怨恨，只希望與太太過寧靜的退休生活；由於曾蔭權已恢復前特首的身份，故他可繼續獲警方保護。

