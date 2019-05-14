廉署下周三辦國際會議　揭政黨黑金記者講防貪

新聞界發揮第四權，透過報道揭發官商勾結等問題。廉政公署下周三(22日)一連三日舉行國際會議，首次邀請揭露政黨接受秘密資助的海外記者來港分享。今次亦是廉署首次與非政府機構「世界正義工程」(World Justice Project)合辦會議，廉署認為打擊貪污不應只限於調查案件，而是與跨界別合作，如非牟利及專業團體等，共同預防貪污。



廉署第七屆國際會議的主題為拓展反貪新視野，共邀請三十名「星級」嘉賓講者發言，其中一人為塞爾維亞女記者Milica Šarić，她自一二年開始在塞爾維亞調查報道中心(CINS)擔任調查記者，現為主編，曾揭露塞爾維亞執政黨接受秘密資助，又揭露當地一間發電廠對附近居民構成的影響，一七年獲歐盟頒發塞爾維亞最佳年輕調查記者獎。



其他非政府組織的講者包括世界正義工程執行總監Elizabeth Andersen及透明國際理事 A J Brown；海外執法部門的講者則包括英國嚴重欺詐案辦公室總監Lisa Osofsky、新西蘭嚴重欺詐案辦公室行政總監兼處長Julie Read及新加坡貪污調查局局長鄧兆庭等；香港廉署執行處首長丘樹春亦會講述如何追討贓款。今次將有五百名來自世界各地四十多個司法管轄區的反貪機構、政府部門、執法機構等人員參加。