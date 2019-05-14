奪命意外補鑊　新購巴士須裝防翻車及限速系統

大埔公路巴士翻車奪命意外發生後，港府要求專營巴士公司利用科技提升巴士行車安全，包括新購巴士須全車座位安裝安全帶、預防巴士轉彎時翻車的「電子穩定控制系統」，以及預防巴士落斜時超速的「車速限制減速器」。運輸署領導的委員會將在今年中完成關於加裝該批裝置的成本及效益分析研究。



去年三月，即大埔公路巴士翻車事故發生後一個多月，運輸署成立了「加強專營巴士安全工作小組」，該小組成員包括專營巴士公司及主要巴士製造商代表。後來，該工作小組改為常設組織，變成「加強專營巴士安全委員會」，更邀請兩名本地專家學者加入，跟進一系列提升巴士安全建議。



其中，新巴士須具備的「電子穩定控制系統」是一套電子控制程式，若偵測到巴士轉彎時轉向不足或轉向過度，會自動啟動巴士電子煞車系統，協助車長穩定巴士，使巴士保持在預定路徑上行駛，而煞車功能亦可自動煞停個別車輪，該系統亦可減低引擎馬力，直至轉彎巴士重新受控為止。



另外，現時所有專營巴士均裝有車速限制器，將巴士最高車速限於每小時七十公里，假若巴士超速該儀器會切斷引擎的燃料供應。然而，當巴士落斜時，受地心吸力影響會自動加速，導致巴士容易超速，加裝「車速限制減速器」便能將落斜時超速的巴士減慢。

