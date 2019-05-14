較新車排多14倍懸浮粒子　老爺巴加劇空污

九巴「老爺巴士」續牌載客，除令市民憂慮行車安全外，其排放的廢氣亦加劇空氣污染。九巴該批申請續牌的「老爺巴士」有部分排放標準達歐盟二期水平，新巴士排放標準達歐盟六期水平，即「老爺巴」排放的可吸入懸浮粒子比新巴士多十四倍。環團質疑運輸署處理相關續牌申請時，未必會考慮「老爺巴士」的排污表現，批評香港交通政策未有與環保及市民健康掛鈎，十分落後。



九巴表示，是次四十七輛申請續牌的車齡達十八年的短陣巴士，其出廠時的排放標準為歐盟二期，但當中有近八成已加裝「選擇性催化還原器」，提升排放標準至歐盟四期水平。



翻查資料，歐盟二期巴士排放的可吸入懸浮粒子約為每千瓦小時○點一五克，比歐盟四期巴士每千瓦小時排放○點○二克可吸入懸浮粒子，多六點五倍。此外，九巴於二○一七年五月引入了首輛歐盟六期巴士，其排放的可吸入懸浮粒子為每千瓦小時○點○一克，比「老爺巴士」的歐盟二期巴士收緊達十四倍。據悉，九巴訂購新短陣巴士的排放標準達歐盟六期水平。



健康空氣行動行政總裁馮建瑋表示，運輸署當初限制巴士服務滿十八年必須退役，只是考慮維修費高昂會影響巴士票價，而非基於舊巴士排放的廢氣會造成較嚴重空氣污染。他指，外國制訂的交通政策會配合環保政策，守護市民健康，但香港的交通政策側重於運輸效率，比較下顯得十分落後。他擔心運輸署不會關注該批舊巴士的污染問題，批准續牌，加劇荃灣及葵涌一帶相關地區的空氣污染。

