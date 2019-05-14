東方日報A1：早須添安全裝置　大埔車禍補鑊遲

公共巴士裝置預防轉彎時翻車及落斜時超速的裝置早已開發，但運輸署過去沒有要求新購巴士加裝，但大埔公路巴士翻車意外導致多人死傷後，運輸署才提出新裝置要求，導致九巴訂購的一批新短陣巴士需再測試新裝置性能而延遲運港，未能趕及替換四十七輛今年退役、車齡十八年的短陣巴士，該批「老爺車」現申請續牌載客多一年，運輸署別無他法亦要照批准。乘客擔心「老爺車」安全有問題，關注團體批評運輸署施政鼠目寸光，「唔死人唔做嘢」，沒有及早強制專營巴士公司引入新安全科技，導致換車現真空期。九巴及運輸署承認事件，但強調「老爺車」須通過安全測試才獲准續牌。



「香港交通資訊網」近日流傳，九巴有一批車齡達十八年，車身較短的「短陣巴士」正申請續牌載客。據了解，現時專營巴士公司的巴士服役滿十八年必須退役，而九巴亦因該批短陣巴士車齡臨退役「死線」，早前向外國訂購四十七輛新短陣巴士，預期今年下半年運港，替換退役舊巴士。



不過，換巴士計劃跟不上科技變化。消息指，大埔公路巴士翻車意外後，運輸署「加強專營巴士安全工作小組」，與各專營巴士公司達成共識，凡去年七月起訂購的新雙層巴士均須配備「電子穩定控制系統」及「車速限制減速器」，預防意外。然而，九巴訂購的新短陣巴士加裝了新裝置後，生產商稱需要更多時間測試，未能如期付運到港。



面對新車未至，舊車卻「夠鐘」退役。消息指，九巴向運輸署申請將四十七輛計劃今年退役「老爺巴士」續牌一年繼續行駛，直至新短陣巴士抵港替代，該批舊巴士將抽樣拆件驗車，檢查是否適合繼續載客。據了解，現時香港有部分道路設計所限，只能容許車身長度為十點六米的短陣巴士行駛，例如葵涌祖堯邨敬祖路。消息稱，是次涉及申請續牌的「老爺巴士」會服務祖堯邨一帶路線，還有是來往長沙灣至荃灣荃威花園的30號線、來往葵涌麗瑤邨至九龍城碼頭的45號線，以及來往葵涌麗瑤邨至佐敦(西九龍站)的46號線。此外，來往祖堯至天恩邨的269M號線，車隊有部分巴士車型為「富豪超級奧林比安」，屬車長十點六米的短陣巴士。



記者日前到祖堯邨巴士站視察，發現現場一輛仍在載客的269M號線短陣巴士，車型為「富豪超級奧林比安」，車頭展示的行車證指該車於二○○一年五月首次登記，至今車齡已屆十八年，該行車證於今年五月十四日到期。有乘客表示，該些「老爺巴士車」已經行駛了十八年，「年紀大機器壞」，擔心其性能及安全程度不及新車，認為九巴應盡快換車。



據悉，是次新車配備的「電子穩定控制系統」技術已面世一段時間，九巴早年亦曾引入相關技術測試。廿三萬監察發言人王國興質疑，既然技術一早存在，為何多年來未在港普及，他批評運輸署官員欠缺遠見，辦事「踢一踢郁一郁」，若非發生大埔公路巴士翻車意外，亦不會強制專營巴士公司引入新技術提升巴士行車安全，「唔死人唔做嘢」，最終導致九巴換車出現青黃不接。



九巴承認收到巴士生產商通知，指新巴士配備的多項安全系統需時多兩個月於海外作測試、校正及認證，因此該批新巴士的付運期比以往延遲了兩個月，已向運輸署申請將部分車齡達十八年的巴士續牌，維持有效服務，而該批巴士必須經過嚴格安全檢查，得到運輸署核實和批准後才載客。



運輸署表示，一般而言車齡較高的巴士容易故障，維修保養較昂貴，為平衡服務質素及維持巴士票價於合理水平，規定巴士退役年期為十八年；署方已接獲九巴為舊車續牌的申請，會按既定程序處理，而所有車輛均需符合《道路交通條例》的相關檢測要求，方可繼續在路上行駛。