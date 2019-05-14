「學神」上水揸改裝車拒查撞警車　警扑車窗擒人

昨日（13日）晚上11時許，新界北總區交通部執行及管制組特遣隊正進行代號「火炬」的打擊非法賽車行動，在上水寶石湖路向一輛汽車發出告票時，警員發現一輛沿慢線向馬會道行駛的七人車，死氣喉發出巨響，車胎及車身等多處疑有非法改裝，更認出早前曾經追截，但被其擺脫，遂立即登上警車追截，期間警車上的自動車牌識別系統測到其行車證已逾期2年，當時車上僅司機一人，於是不動聲色跟隨。



當七人車駛至彩園路交界遇上交通燈停車，左旁中線有一輛的士，警員伺機由快線抽頭而出，駛至其前方打橫攔擋，由一名姓張高級警員落車示意司機熄匙及接受調查，詎料有人不合作，突關上車窗，將警員手部夾着，期間更開車逃走，猛撞向警車尾部，警員連忙將手拉出，亦被七人車撞及，警員負傷用警棍猛扑玻璃窗喝止。



此時，七人車司機不肯就範，連番將車駛前退後企圖突圍，並撞及的士，「隱形戰車」等多輛警車增援而至，多名警員合力將司機拖出車外制服，揭發他持有學習駕駛牌，即將他拘捕，受傷高級警員需送院治理。



被捕司機姓麥（22歲），涉及瘋狂駕駛、拒捕、無牌駕駛、駕駛無第三者保險車輛、襲警等罪名，警方搜查車廂，無發現違禁物品，正追查涉案七人車來源，以及是否涉及其他罪案。由於疑涉及改裝，警方將車拖走檢驗。