港男沖繩體驗潛水突感不適　心肺停止送院不治

一名年約30多歲的香港男子在日本沖繩參加水肺潛水體驗，期間游泳時突然感到不適，送院後不治身亡，沖繩當局正調查事件。



日本傳媒報道，事發在當地時間周日（12日）下午5時左右，死者和妻子在沖繩恩納村的真榮田岬附近參加潛水體驗，但期間死者報稱身體不適，其後失去知覺。消防趕到現場後發現死者心肺停止，將他救起之後送到醫院，惜不久後證實不治。



真榮田岬是沖繩其中一個浮潛及潛水勝地，當地的「青之洞窟」是全世界少數藍洞可浮潛的潛點之一，另外還海景與奇岩可供觀賞。據報涉事的海域距真榮田岬約100米，死者在事發前約一小時開始潛水，之後與其他潛水體驗遊的參加者一同游泳，而他就在游泳期間出事。



就有上述事件，香港入境事務處已透過外交部駐港特派員公署及中國駐福岡總領事館了解情況。入境處已即時主動聯絡當事人家屬，並提供適切意見及可行協助。入境處會繼續與公署、大使館及當事人家屬保持緊密聯繫，積極跟進事件並按家屬的意願提供可行協助。



在外香港居民如需協助，可致電入境處「協助在外香港居民小組」的24小時求助熱線，電話：（852）1868。