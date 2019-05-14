瑪蓮萊警犬受驚　咬傷紅磡警署男警

警隊領犬員與警犬無疑是最佳拍檔，但亦偶有發生警犬咬傷領犬員事故。一名隸屬西九龍衝鋒隊的男警，本月三日凌晨在瑪蓮萊內，將一頭警犬安置在警車期間，警犬受驚下意外咬傷該名男警手部，他於清醒狀態下被送往伊利沙伯醫院治理，經治療後已出院，警犬隊將對事件進行調查，並會為受傷人員提供妥善照顧。



涉事警犬為一頭兩歲七個月的雄性瑪蓮萊犬，瑪蓮萊犬原產於比利時，不但攻擊力強，而且活動矯健。性格除了忠心和友善外，亦非常聰敏，服從性高並易於訓練。



警犬隊隊員早前接受東網訪問時指出，幼犬出生頭十二個月未需接受正式訓練，只會給予玩具培養噬咬慾望；當幼犬七至八個月大，會被安排派駐不同警區，並配以領犬員一同生活，如到鬧市散步，熟習環境等等。當警犬十二個月大，會返回警犬隊總部接受正式訓練，通過各種考核才能畢業。



香港過去亦曾發生瑪蓮萊警犬咬人事故，去年十一月一隻雄性瑪蓮萊警犬於屯門警署受一名男警照料期間，突然噬咬警員的左手，警員通知上級後經由救護車送院治療。同年十月，一隻雌性瑪蓮萊警犬在南丫島榕樹灣進行表演時，咬傷一名參與活動的十三歲男童右手。另於四月，在缸瓦甫路警犬隊總部暨警察搜查隊訓練學校內，一隻雌性瑪蓮萊警犬受訓時，咬傷一名男警員左手臂。



二○一六年四月，紅磡西九龍交通部行動基地內，一名清潔工人遭一隻在「狗房」受訓的瑪蓮萊警犬咬傷手；二○一三年五月，兩名警官結伴在基地內巡視時，雙雙被一頭瑪蓮萊狼犬咬傷大腿。