Dr.東：半數患者不察　4個香港人1個高血壓

本周五(17日)是「世界高血壓日」，勿以為高血壓只屬長者「專利」，時下都市人不良的生活及飲食習慣，令高血壓患者愈來愈年輕化。本港每四人之中就有一人患高血壓，衞生署建議都市人要減少攝取鹽分，每日不應攝取多於一茶匙鹽，並要進食最少兩份水果及三份蔬菜。即使無病無痛，成年人每一至兩年最少亦應量度血壓一次，以防血壓偏高而不自知。



根據世界衞生組織資料，全球每五名成年人中便有一人患高血壓，香港情況更嚴重，根據衞生署近年的調查發現，本港十五至八十四歲人士的高血壓患病率為百分之二十七點七，即是每四人中就有一人是高血壓患者，當中有一半並不察覺自己患病。



衞生署指出，高血壓是指動脈血管壁所承受的壓力持續處於高水平，若高血壓患者得不到治療或血壓控制不佳，動脈和器官會受到破壞，引致冠心病、中風、動脈瘤、視網膜血管病變和腎衰竭等嚴重併發症，令患者提早死亡。



患者中，只有小部分會有頭痛、頭暈和氣促等迹象，很多時候是沒有明顯病徵。患者初次出現的徵狀，可能已經是心絞痛或昏迷，因此高血壓常被視為「隱形殺手」。



血壓度數以兩組數字表達，首個數字(上壓)顯示心臟收縮泵出血液時血管內的壓力，而第二個數字(下壓)則表示在心跳之間，心臟放鬆時血管內的壓力。以成年人為例，高血壓是指上壓持續處於一百四十毫米水銀柱或以上，或下壓持續處於九十毫米水銀柱或以上。如上壓持續處於一百三十至一百卅九毫米水銀柱之間，或下壓處於八十五至八十九毫米水銀柱之間，血壓屬偏高，代表要注意日常生活和飲食習慣，並需定期跟進量度血壓。



高血壓雖然常見，但亦有方法減低風險。衞生署表示，維持均衡飲食、保持恒常運動習慣和健康體重、避免吸煙和飲酒、保持心理健康和適當減壓、充足睡眠和休息等，均有助降低患高血壓的風險。最理想的飲食方式是「低鹽、低糖、低油」，每日亦要進食最少兩份水果和三份蔬菜。健康的成年人每日應攝取少於兩克的鈉(約為一標準茶匙鹽)，每周宜進行至少一百五十分鐘中等強度或七十五分鐘劇烈強度的體能活動。



※有你最關心的醫健資訊，請瀏覽：

http://bit.ly/2IJdjms

