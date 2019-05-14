探射燈：執法部門各自為政　商舖罰款當交租

店舖阻街涉及警方、食環署、地政總署和屋宇署等多個政府部門，就較複雜和涉及多個部門職權的個案及阻街「黑點」，民政處會統籌跨部門聯合行動。然而申訴專員公署2014年調查發現，各部門執法時各自為政，無一積極承擔責任及認真尋求徹底解決問題的良方，只是等待跨部門聯合行動。



「聯合行動好似做騷，好多時商戶事先都收到風，一早收埋晒啲貨。」東區區議員許清安認為聯合行動次數少，行動完結後商戶隨即故態復萌，作用不大。食環署雖設有5支以小販管理主任職系人員為主的特遣隊，專責就店舖阻街問題執法。然而，許鮮見特遣隊突擊巡查，食環署和警方執法次數亦少之又少。「其實開多啲罰單就解決到問題。如果1個月開得1、2張，商戶計過阻街嘅着數仲大，少少罰款咪當交租。」他促請食環署人員嚴厲執法，加強打擊店舖阻街活動。

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