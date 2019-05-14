探射燈：條例職能諸多限制　佔路擺貨難檢控

除了霸街擺賣外，部分店舖利用貨車或發泡膠箱長期佔用行車路存貨。北角春秧街有蔬果檔將10數個發泡膠箱置於馬路上，灣仔亦有菜檔以貨車作流動貨倉，佔用1段行車線，惟食環署人員巡邏期間對相關行為視而不見。有關注團體指非法擺賣和擺貨的處理程序不同，不同職系人員亦會引用不同法例條文執法。



在公眾地方造成阻礙，食環署人員可根據《定額罰款（公眾地方潔淨及阻礙）條例》向違例人士發出1500港元定額罰款通知書。然而，若檔主只佔用官地存貨而未有擺賣，該署亦可援引《公眾衞生及市政條例》中「阻礙清潔街道」的條文，向物品擁有人發出通知，要求於4小時內移走物品，未有遵從者才會被檢控。



食環署職工權益會工會副主席李美笑指，店舖阻街問題主要由該署小販組和潔淨組人員負責，受其職能所限，不同職系人員會援引不同法例條文執法。前者主要針對阻街擺賣等問題執法，他們可以即時向違法人士作出檢控或發出告票，亦可以沒收阻街的貨物；惟後者只能引用「阻礙清潔街道」條例。

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