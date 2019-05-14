美股暴跌道指挫617點　Apple下瀉逾半成

中美貿易摩擦持續升溫，拖累美國股市周一暴跌。道指收報25,324點，跌617點或2.38%，盤中最多曾跌719點，並創2月11日以來收市新低；標指收報2,811點，跌69點或2.41%，創3月27日以來收市新低；納指收報7,647點，跌269點或3.41%，創今年以來最大單日跌幅。



美國提高對2,000億美元中國貨的關稅後，中方周一(13日)作出反制。中國國務院關稅稅則委員會宣布，今年6月1日起對600億美元、合共5,140項美國貨的加徵關稅，稅率由原來的5%至10%，提高至最多25%。



面對美股暴跌，白宮官員的言論有意為貿易戰降溫。美國財政部長姆紐欽稱，目前仍正與中方進行貿易談判，並指相信中國會繼續購買美國國債。



美國總統特朗普與媒體會面時則稱，現時仍未決定是否落實下一輪對3,250億美元中國商品加徵關稅至25%。他同時確認，將會在6月的G20會議上與中國國家主席習近平會面。



對貿易敏感個股表現不佳，建築及採礦設備生產商卡特彼勒(Caterpillar)全日急跌4.58%；蘋果公司(Apple Inc.)挫5.81%；飛機生產商波音公司亦跌4.86%。



美國波士頓聯儲銀行行長羅森格倫表示，目前尚未知道中美關稅對經濟的影響有多大，金融市場對於關稅消息的反應將是政策制定者的挑戰之一，坦言資產價格「有一點泡沫」。他又指，目前最大的擔憂是關稅和金融市場的反應，可能會引發全球經濟放緩。