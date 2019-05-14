探射燈：食環巡查做騷　縱容店舖霸道

《定額罰款（公眾地方潔淨及阻礙）條例》實施近3年，店舖阻街情況從未遏止。東網直擊，小販管理隊在阻街黑點執勤「hea」巡，且出勤時間固定，店舖均「巧合地」逃過執法；又有商販投訴執法不公，小販隊對南亞商販阻街視若無睹。立法會議員批評食環署打擊力度嚴重不足，變相縱容商戶，促全面檢討。



葵涌石蔭路一帶是58個阻街黑點之一。東網記者日前現場所見，下午近4時，凍肉店及生果店「自動自覺」將貨物搬回舖內，流動小販檔亦收起路面擺賣的生果，小販隊人員4時準時出現，逗留約15分鐘離開。各店舖及小販火速回復舊貌，大批貨物搬出店外，霸佔大部分行人路面，途人均被迫走出馬路。



小販隊多次只巡查同一路段，對石蔭路另一邊的南亞商店阻街卻不聞不問。本地商戶劉先生質疑執法不公，針對本地商戶：「唔知食環係怕咗啲南亞人，抑或係懶做嘢，明顯唔公平。」



另一阻街黑點北角春秧街，早上8時前，多間店舖已將貨物擺出行人路及馬路，近9時，店舖突然將貨物收回店內，期後3名小販隊人員準時出現，至中午12時離開，未有作出檢控。小販隊離開後，部分商戶立即把蔬果等貨物搬出行人路，有店舖更將貨物放在馬路上。即使間中有小販隊人員巡經，但未見處理阻街情況。此外，灣仔太和街及石水渠街亦有類似情況。



立法會食物安全及環境衞生事務委員會委員柯創盛認為，店舖阻街問題除了影響環境衞生，亦會衍生道路安全隱患。他認為食環署打擊店舖阻街的力道嚴重不足，變相縱容商戶。



食環署發言人回覆，《定額罰款（公眾地方潔淨及阻礙）條例》自2016年9月實施至今年3月，該署就店舖阻街事宜向違例人士共發出近1.9萬張定額罰款通知書。

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