泛民霸位開會　石禮謙指環境惡劣宣布會議結束

【08：31】石禮謙在多名建制議員保護下進入會議室，但在多名泛民議員阻礙下未能走近主席台，他不久便離開。石禮謙其後指現場環境惡劣，宣布會議結束，建制派同步離場。民主派的會議則仍然繼續。



【08：25】建制派議員到場，泛民高呼「非法主持，非法會議，馬上停止」口號，又高叫「石禮謙唔好做千古罪人」，現場混亂。



【08：15】由泛民「山寨」式會議選出為法案委員會主席的議員涂謹申宣布會議開始，如之前兩次一樣，未有立法會秘書處職員及法律顧問協助，而會議室內的音響系統亦未能使用，泛民需要自攜擴音器及咪高峰出席會議。



負責審議逃犯條例修訂的法案委員會「鬧雙胞」，泛民及建制派繼上周六(11日)後，今日(14日)再次同時同地召開會議。立法會秘書處昨日(13日)已將會議室房間上鎖，令泛民主派需要通宵留守待房間開放。至今早近8時保安將會議室門解鎖，泛民議員隨即進入，於8時15分涂謹申宣布由泛民主持的會議開始。



約早上7時半，泛民議員陸續現身會議室所在樓層商討對策，又嘗試打開會議室大門，但房間仍然重門深鎖，期間建制派議員鄭泳舜一度現身作短暫停留。立法會保安員於早上7時55分出現，並將會議室門解鎖，泛民議員隨即進入會議室，議員尹兆堅、鄺俊宇等坐在主席台上。