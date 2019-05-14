支持及反對逃犯條例修訂團體集會　互轟對方收錢示威

立法會負責修訂《逃犯條例》的法案委員會今早(14日)繼續「鬧雙胞」，泛民及建制派今日(14日)再次同時同地開會。支持及反對修例的雙方多個團體、政黨在會議開始前已聚集在俗稱「煲底」的立法會示威區集會，雙方多次互相挑釁互罵，批評對方「收錢示威」，其中有民主派人士意圖用背包阻擋親中團體的大聲公發聲，雙方一度發生拉扯，被警方隔開，及後警方更築起鐵馬分隔雙方人群。



多個親中團體如保衛香港運動、珍惜群組等批評民主黨立法會議員涂謹申是「冒牌主席」，斥涂涉偽造文件、「開假會」，是知法犯法、違反議事規則，故今日集會抗議他們的暴力行徑，形容他們行為卑鄙無恥，開了極壞先例。他們重申修例是堵塞法例漏洞，彰顯公義，促請立法會盡快選出法案委員會主席，盡快審議條例。



此外，民陣等多個民主派團體、政黨今早到特首辦門外示威，指社會各界已對修例表示關注，強調若政府不撤回方案，將會考慮行動升級，如發起罷工罷課，他們批評建制派把持立法會秘書處，導致秘書處職員想中立也無法中立，認為政府必須撤回修例，同時建制派立法會議員不應再召開「不合法、不合憲」的會議。