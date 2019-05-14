黑客入侵WhatsApp　語音通話功能置入監控軟件

在全球有15億用戶的通訊軟件WhatsApp，周一（13日）證實遭黑客入侵，呼籲用戶要立即更新程式。據悉，黑客利用WhatsApp的語音通話功能置入監控軟件，暫未知有多少用戶受影響。有英媒指，攻擊由一間以色列軟件製造商策動。



《金融時報》報道，黑客透過WhatsApp的語音通話功能致電用戶，即使用家沒接聽，黑客仍能安裝監控軟件，之後來電紀錄更會自動消失，令用家不知道手機已被入侵。WhatsApp月初發現漏洞後，上周推出修補程式，周一（13日）再敦促用戶更新。



WhatsApp形容，黑客攻擊和某私人公司的特徵非常相似，指該公司經常與多國政府合作，在目標手機安裝間諜軟件，從而控制手機所有功能。WhatsApp團隊已將消息通知人權組織、美國司法部及多間資訊安全公司。



報道稱，攻擊由以色列軟件製造商NSO集團發動。該公司的旗艦軟體「飛馬」（Pegasus），可透過咪及攝影機從目標裝置搜集個人資料。NSO回應指，有關技術只授權政府用於打擊犯罪和恐怖活動，但之後各國如何使用，該公司不會介入；又指公司不會用自身技術去針對個人或機構。