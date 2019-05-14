建制派批民主派輸打贏要　冀兩派議員坐下對話

由內務委員會委任的會議主持、建制派議員石禮謙，今早(14日)宣布修訂《逃犯條例》法案委員會會議因環境惡劣而結束。石於會後向市民表示抱歉，稱從未試過環境如此惡劣，影響立法會聲譽，決定在今午5時前去信內會尋求指示，希望兩派議員可坐下來對話。



石批評民主派議員「輸打贏要」，點名民主黨許智峯今試圖搶他的咪高峰，阻礙他走近主席台，強調再開10次會議，再令市民失望，是不可能，議會應向前看，而他沒有權或責任決定未來方向，包括是否將法案直接交上大會。



建制派「班長」商界議員廖長江亦指，未知道下一步會如何，強調建制派有許多想法，解散法案委員會是其中一個方案。對於民主派建議三方會談，廖形容建制派的對話大門長開，若要展開對談，民主派需派出可代表所有板塊的議員出席會議，否則會議沒有意思。



內會主席李慧琼表示，對過去一個月因修例引起的混亂、立法會職員受傷感難過及遺憾，籲議員多溝通及尋求共識，找尋走出困局的辦法，她至今未收到石的信件，待收到後才仔細研究。



另外，立法會主席梁君彥亦呼籲議員要理性處理法案，希望雙方議員可坐下來商討一條出路，不要令立法會在這個局內膠着，如兩派未能成功商討，他願意出面協商。對於會否把法案直接交上大會，他表示由政府決定，如當局有提出要求，主席只會按《議事規則》處理，而行管會於本月20日的例會，將會處理上周會議的混亂情況。