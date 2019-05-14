萬能Key失效　蕭源涉非法收試題案控方申改控罪

「補習天王」蕭源與同是補習老師的妻子，涉嫌以手機收發中學文憑試試題，兩人與兩名考評局前口試主考員同被控「不誠實取用電腦罪」。然而，由於該「萬能key」已被廢，控方因而於今日(14日)提出修改控罪，但辯方指修改幅度大，要求押後案件以研究是否同意修改。裁判官最終接納辯方申請，將案件押後至6月18日，被告准以原有條件保釋。



控方在庭上要求將舊有的2項串謀不誠實意圖而取用電腦罪及1項不誠實取用電腦罪，改以新的3罪代替，並暫時應辯方要求先將擬新修控罪交予辯方研究。據悉，控方擬將原來3罪改為串謀公職人員行為失當等3罪。不過，辯方指控罪修改幅度大，加上控方遲至上周五(10日)才傳交控罪書，辯方需時研究修訂基礎，並向被告解釋。



裁判官一度詢問：「大家冇諗過會有修改控罪？」辯方回應指，部分新修訂控罪指控首被告、即蕭源串謀犯案，辯方對此有爭議。辯方又指控方本來可據《香港考試及評核局條例》檢控各被告涉嫌洩密，質疑控方因錯過檢控時限而「繞過」該條例。



資料指，蕭氏夫婦案發時為現代教育中國語文科導師，當中蕭妻蔡盈盈、即蔡怡獲提名出任2017年文憑試中國語文科考試監考員，而另外兩名被告為張國權及吳宏樑分別獲委任為2016年及2017年文憑試中國語文科的口試主考員。



廉署早前指，張及蔡涉嫌透過他們的智能電話，分別將16及17年文憑試中國語文科考試保密試題傳送予蕭志勇；吳宏樑則涉透過其智能電話，向蕭志勇傳送17年文憑試中國語文科考試簡介會的保密資料；至於蕭志勇則涉透過其智能電話接收有關資料。