豬瘟累鮮豬牛同斷市　業界今晤政府促重開荃灣屠房

非洲豬瘟襲港，上水屠房要關閉消毒，香港不但沒活豬，連活牛供應也中斷。有凍肉批發商指，在沒鮮豬牛日子，市民近日轉食冰鮮肉，故已增加3成入貨量應市，暫未加價。另外，就未有受非洲豬瘟病毒波及的荃灣屠房日前起也無故關閉一事，本地活豬業界要求政府介入，盡快重開屠房。



根據食物安全中心網頁資料，香港有3個屠房，分別是上水屠房、荃灣屠房及長洲屠房，每日約屠宰約4000頭豬、50頭牛和10隻羊，並由食物環境衞生署負責監管屠房運作。



全港鮮肉零售業聯席會議召集人許偉堅表示，現時上水屠房是香港唯一可以屠宰活牛屠場，但由於該屠場被劃為疫區，需要關閉消毒，導致影響活牛供應。



香港冰鮮禽畜業商會主席郭時興表示，過去數日無活豬活牛供應，市民轉食冰鮮豬肉，因此批發商入多了3成貨，暫時來貨價維持約每斤22港元，批發價維持約每斤24港元，零售價亦未見上漲，至於冰鮮牛來貨量暫時未有變化。



他指，過去數天業界多了2至3成生意，但由於估計上水屠房可能下周重開，屆時將恢復新鮮豬肉供應，因此業界傾向不加價，即使加價可能只加1成。



因應荃灣屠房日前起也關閉，香港禽畜業聯會副主席林榮源表示，過去每日都有50至60隻本地活豬運往荃灣屠場屠宰，在現時上水屠房關閉情況下，本地豬農其實可增加對荃灣屠場的本地活豬供應量。但他指，由於荃灣屠房無故關閉，令僅餘的本地活豬供應亦受影響，業界今午(14日)會與政府開會，要求重開荃灣屠房。