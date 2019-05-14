市民摸門釘始知Gucci爆麻疹　防護中心為員工打針

尖沙咀海港城名店Gucci爆發麻疹個案，3名員工受感染。海港城昨晚(13日)已封閉涉事店舖及位於海洋中心的辦公室，並進行徹底消毒及加強商場清潔。東網記者今早(14日)到店舖視察，該店沒開門營業，仍有少量遊客在門外等待。到中午時分，最少有3名衞生防護中心人員到位於海洋中心6樓，供Gucci員工使用的儲物地方，為員工打針。



至於鄰近Gucci的店舖及海港城的職員今日都有戴口罩防疫，亦有清潔工加強清潔，防疫氣氛凝重。有保安員表示，近日海港城流感肆虐，過去數天均有自備口罩防疫，亦不擔心麻疹。他提到，昨日收到海港城通知有麻疹事件後，隨即有4至5名清潔人員到Gucci進行清潔。



市民林小姐原打算到店內換貨，到門口摸門釘才得知該店爆發麻疹。她直言十分擔心，因不知自己有無接種足夠疫苗，加上將要去旅行，不想受到感染。



來自浙江的盧氏夫婦指，昨晚8時許曾到Gucci，店舖已關門，今早11時許打算再到店舖，見未有開門，對該店有麻疹個案感到擔心，因為會傳染，遂打算到其他Gucci分店。