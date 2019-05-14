無業漢涉恐嚇逼性交　年輕女因姦成孕需流產

29歲無業男子被指5年多前結識一名年輕女子後，不斷纏繞她展開追求。該女子不斷拒絕，直至去年元旦，他涉以訊息恐嚇她見面，否則傷害她家人。其後他帶她到時鐘酒店且涉自稱是三合會成員，涉強迫她與他性交，最終女子遭其強姦，事後更因姦成孕。該無業男子曾友狄今(14日)於高院否認刑事恐嚇、聲稱是三合會社團的成員及強姦三罪，案件隨即開審，並由控方讀出開案陳詞。



控方指，案發時23歲的事主X於2013年透過男友認識一名男子「廣少」，並透過廣少認識稱為「吉利仔」的被告。其後被告多次致電及向X發訊息要求她做其女友，X多次拒絕。直至去年元旦早上，被告再發訊息約X見面其內容稱「你今次(放)飛機就死全家，信唔信貼街招，尊嚴都無啦，無女咁對我嘅」。X因怕家人受傷害遂答應赴約。



被告其後帶X到荃灣一時鐘酒店，當時房內有另一男子「賢仔」，其後賢仔離開，被告再要求X當他女友，更自稱有黑社會背景，且強行脫去X的打底褲及內褲，並稱X必須與他做愛，她要求取回內褲但不果。



其後被告離房，廣少進房並看色情電影，其間向X稱：「你畀吉利仔(被告)搞啦，最好令吉利仔開心。」又稱事後會有500港元，他更稱：「一係畀吉利仔搞，一係吉利仔搵朋友搞你。」但X稱：「寧死都唔會畀佢搞。」她想離開，但見廣仔正在自瀆，她不敢離開。



被告其後回來，廣少離開，被告再求性交，X稱「死都唔做」，被告自行脫褲且強行與她性交，最終她遭被告強姦且被體內射精。被告之後離開，X一度離開賓館，但其後再租用另一賓館叫友人拿內褲給她。她翌日告之友人遭被告強姦，且怕懷孕故到家計會要求拿「事後丸」。惟及後X仍被確認懷孕，在家人建議下報警拘捕被告，並於去年2月進行人工流產，經檢驗下證實胎兒的父親為被告。