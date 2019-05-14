郭卓堅申覆核　要求頒令陳維安發書面傳閱表決屬違法

立法會內務委員會於本月四日通過，向修訂《逃犯條例》法案委員會發出指引，由建制派議員石禮謙取代本身主持會議的民主黨議員涂謹申，主持會議選舉主席的程序，立法會秘書處同日隨即發通告，要求委員表態是否接納指引。「長洲覆核王」郭卓堅不滿立法會秘書處的做法，今早到高院入稟提請司法覆核，質疑立法會秘書處長陳維安以個人名義、以書面傳閱表決方式取消涂謹申的主持職位，實違反《議事規則》，有關決定屬非法。



郭在自撰的入稟狀中表示，陳維安以個人名義發出書面傳閱表決，在26名立法會議員反對下，仍取消涂謹申的主持職位，但根據《議事規則》，任何書面傳閱表決都不能有議員反對，因此陳的決定是違法的。



郭在高院門外會見傳媒時形容陳維安只是由立法會議員聘請的「僱員」，「有乜理由逼僱主辭咗佢份職位」？他指根據聯合國人權公約，所有囚犯都必需是由國家對國家之間移交，因此保安局局長李家超及特首林鄭月娥援引台灣殺人案要求修改《逃犯條例》是變相「搞台獨」，「佢哋承認台灣係一個獨立國家喎，呢條罪我唔知佢哋點孭」。