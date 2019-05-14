DSE「死亡之科」或不設口試　考生搶分位都無埋

中學文憑試(DSE)中文科一向被稱為「死亡之科」，當中卷四說話能力口試普遍被認為較易掌握，成考生「搶分位」，但每年都要花費大量人力物力辦口試。據了解，教育局轄下的學校課程檢討專責小組，正研究精簡中文科課程，有意見認為可把口試改為校本評核。專責小組預計7月發表諮詢文件，最快年底向教育局提交報告。有中文科老師批評當局朝令夕改，擔心公開試不設口試，學生的口語表達能力會愈來愈差。



文憑試中文科有4份卷，卷四為說話能力，佔總分14%，題目多圍繞社會現象、評論時事、成語解讀等，考起不少考生，學校及考生在應試前均會多加練習。



據了解，學校課程檢討專責小組留意到口試所費不菲，以本屆為例，口試定於3月中連續8個上課天的傍晚5時至8時進行，全港逾60個試場涉及試場主席、主考員、報到室及備試室主管、口試錄影系統助理等人員近千人，有小組成員提出是否有其他更有效益的考核模式，取代獨立的口試安排。



事實上，早於2014年，當局已精簡了中文口試形式，取消「朗讀」部分只保留「口語溝通」。中文科補習名師林溢欣認為，中文科最大問題是朝令夕改，以口試為例，先是刪除朗讀部分，再增加首輪發言，未見其效，又提出新方案，直言把考試轉移為校本無法減輕老師負擔及學生壓力。他更憂慮，一旦無口試把關，在人人專注手機屏幕、逐漸失去表達能力的今天，將是另一文化悲劇。