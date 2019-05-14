廢紙巾不能回收逼爆堆填區　多間食肆今不派紙巾

港人濫用紙巾情況嚴重，由基督教家庭服務中心及手帕集作合辦的「無紙巾日」今日(14日)正式啟動，多家食肆、商場、會所及大學都有出席表態支持，表明將不會主動派發或暫停使用即棄紙巾。



有食肆連續兩年參加「無紙巾日」，其市場經理林卓樫指，公司一般會在客人餐後遞上紙巾，但經過上年的「無紙巾日」當天暫停主動遞上紙巾後，發現客人反應不錯，並未出現抱怨，故今年再度參加，希望能循序漸進推動無紙巾環保行動。



出席啟動禮的環境局局長黃錦星致詞時表示，廢紙巾佔堆填區廢紙棄置量的最大比例，礙於衞生問題，廢紙巾並不能回收，日益增長的廢紙棄置將增加堆填區壓力及影響氣候變化，故減少濫用紙巾情況，鼓勵市民使用手帕尤其重要。



基督教家庭服務中心總幹事郭烈東表示，不少食肆會向顧客主動提供紙巾，但按機構早前的調查指，逾7成市民認為沒此需要。因此，若能改變食肆主動提供紙巾的商業習慣，可減少不必要的浪費，有助減少廢紙巾棄置量和堆填區壓力。未來希望將「無紙巾」推廣至如「無飲管」般，成為市民習慣，一起推動環保。