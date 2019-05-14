新電子護照今可申請　證件服務站供免費拍照5分鐘完成

新一代電子特區護照申請今日(14日)正式開展，除了以往利用網上、應用程式或櫃位申請外，入境處新增申請證件服務站讓市民申請。東網記者今日現場所見，新設服務站大受市民歡迎，其辦理證件速度快，只需5分鐘就能完成，之後5個工作天後便可領證，加上服務站提供免費拍照功能，市民毋須事先準備相片亦可到場申請新護照。有市民試過新服務後表示，辦理速度比以往快，而且職員有清晰指示，進度更事半功倍。



市民陳先生和陳太今早到場排隊使用新服務站，直言比以往傳統櫃位辦理速度快，「好順利，快過以前好多倍」。他又說，整個辦理過程只是用3、4分鐘，又指新增拍照功能非常方便，既毋須擔心自備相片不合規格，現場更有職員指示，保證沒有問題。陳先生又指，服務站提供八達通和易辦事付費，可以快速付款，不用額外排隊。



另一市民李小姐表示，從朋友口中得知處方推行新服務站，因此到場試用，效果十分滿意且覺得簡便，今日趁午飯時間過來入境處辦理證件，只用上5分鐘就完成辦理手續。她又指，整個過程順暢，其中拍照功能令人滿意，輸入資料的功能亦很流暢，沒遇上太大障礙。



入境處新出的服務站共有28部，分布於入境處總部及6個分區辦事處，可用易辦事或八達通付款，但拍攝護照相片的功能則是免費，市民可省卻有關煩惱。若市民打算使用服務站感受其流暢性，付款時最好為八達通充值足夠金額，收費分別為32頁的370港元，以及48頁的460港元。