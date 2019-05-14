政府擬修例准病人帶5升壓縮氧氣瓶上巴士　每架車限兩個

政府計劃今年內修訂《公共巴士服務規例》，容許乘客攜帶容量少於5升的壓縮氧氣瓶乘搭巴士，每輛巴士最多可容納2個壓縮氧氣瓶，方便需長期接受氧氣治療的病人外出活動。



運輸及房屋局向立法會交通事務委員會提交文件，指根據香港職業治療學會資料，截至上月香港約有8800名需要接受氧氣治療的病人，他們當中有部分人患上例如慢性阻塞性肺病，需要於出行時攜帶載有壓縮氧氣的自用醫療氧氣瓶。



文件指，現時法例列明壓縮氧氣屬受《危險品條例》管制的危險品，但若儲存或運送的壓縮氧氣不多於兩個氣瓶，而每個氣瓶容量不多於5升，毋須申領牌照。然而，現時《公共巴士服務規例》列明凡《危險品條例》適用的物質或物品，包括壓縮氧氣，不論分量，一律不得攜帶上巴士。



因此，政府建議修例容許每輛巴士上可有兩個壓縮氧氣瓶，每個不超逾5升；乘客如攜帶一或兩個壓縮氧氣瓶作自用醫療用途，應在登上專營巴士時並在繳付車費前，將其所攜帶壓縮氧氣瓶數量告知巴士車長；同時該乘客應在登上專營巴士時，透過連接氧氣瓶的鼻喉或氧氣罩吸入氧氣，以顯示他出行時須使用該氧氣瓶作醫療用途。此外，假如乘客攜帶氧氣瓶登上專營巴士會令該巴士上的壓縮氧氣瓶總數超過兩個，巴士車長會拒絕讓該乘客登車。