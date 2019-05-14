安老院男工涉非禮5婆婆　工友指被告邊扮拖地邊摸胸

專為視障長者及末期病患長者提供膳宿的東華三院賽馬會頤安護理安老院，2010年起發生連環非禮事件，直到院長6年後收到匿名投訴信始被揭發，警方事後拘捕一名頤安男清潔工，涉在2010至2016年間至少8次非禮5名失去活動能力的失明女長者，包括拉下對方尿片至膝蓋位置及伸手入衣內摸胸等。他否認8項非禮罪，今(14日)在東區法院受審。



66歲被告陳有事發後已離職，他被控於2010至2016年間於頤安護理安老院先後8次非禮5名女院友，其中5項非禮罪涉及V及W，Y、X及Z則各涉一項。5名事主事發時均是八九十歲的失明女院友，沒有自理能力並須長期臥床及無法與人正常溝通。



控方傳召頤安的女工友李潤嫌作供，她憶述由2010年已目睹被告多次在院內一邊右手扮拖地或與鄰床失明院友談天，一邊以左手非禮臥床婆婆，包括拉下Y的尿片至膝蓋截肢位置，伸手入W衣內摸胸及在V和Z的衣外打圈摸胸等，每次被告均會對她怒目而視，她因怕事一直沒有出聲，直至2016年院長表示收到有關被告涉非禮的匿名指控，召各工友問話，李始說出真相。



辯方盤問李時則指，她是作古仔謀害被告，因此才會一度向警方表示拒絕出庭作證，李回應指自己怕被告報復，因被告經常自稱兒子及媳婦皆任警員，「邊個搞到我出事打X佢」，故才對出庭指證被告猶豫不決，但想到「要對婆婆公正」，最終決定將自己看到的事實說出，李更一度向辯方說：「如果係你媽媽咁樣畀人...」卻遭辯方打斷，李強調被告「心入面最清楚自己做過乜」。