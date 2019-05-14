土拓署報告發展尖沙咀銅鑼灣地下空間　擬接駁港鐵站

政府銳意發展地下空間，以騰出地面空間重新發展。土木工程拓展署公布「城市地下空間發展：策略性地區先導研究」第一階段諮詢結果。報告指出，在尖沙咀及銅鑼灣等地區規劃地下空間時，會接駁現有地下活動中心及港鐵站，構建全天候而且四通八達的行人連接，從而疏導人流及解決路面擠塞情況。土拓署將在短期內推出第二階段諮詢。



土拓署於2016年底開展為期3個月第一階段公眾參與活動，探討尖沙咀西、銅鑼灣、跑馬地及金鐘或灣仔4個策略性地區發展地下空間，近日上載諮詢結果報告，首階段諮詢共收集到3321份書面意見，當中1065份為內容劃一的信件。報告總結公眾普遍支持善用地下空間，可釋放地面作房屋等用途，但部分市民反對空間選址，特別在市區公園及其周邊發展，認為應先考慮其他方案。



政府諮詢時提出在面積較大的公園或公共空間，例如維園、九龍公園及修頓遊樂場，大規模發展地下空間，報告指亦會審視地下、地面和架空行人通道及垂直連接，其他方案如扶手電梯也會被全面考慮。



行人設施方面，報告指不少公眾希望地下空間發展可以構建額外的行人連接來往區內不同地點。以尖沙咀為例，報告認同地面行人環境擠迫，令人感到不舒適，建議考慮接駁地下活動中心及港鐵站，為地面行人網絡提供另一選擇。



為配合西九文化區的發展，待位於廣東道戲曲中心旁邊的尖沙咀消防局遷移後，政府擬議興建一條行人天橋，經由廣東道來往西九文化區及九龍公園，配合九龍公園地下空間發展的機遇，該行人天橋將會為來往西九龍文化區及尖沙咀港鐵站提供另一個選擇。