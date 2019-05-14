評分跌穿30分創新低　鄭若驊民望續「墊司底」

香港大學民意研究計劃就問責官員民望於本月6至9日訪問1018名市民。民意調查結果顯示，律政司司長鄭若驊的評分較4月同類調查下跌4.7分，只得29.5分，是其上任以來新低，而支持率淨值更下跌11個百分點，只有負41個百分點，繼續「墊司底」。而特首林鄭月娥的評分及支持率淨值亦是上任以來新低，分別只有44.3分及負24個百分點。



民調結果顯示，林鄭的支持率為32%，較上月下跌4個百分點，反對率為56%，上升7個百分點，而支持率淨值就下跌12個百分點，跌至負24個百分點。鄭若驊的支持率下跌5個百分點，至11%，反對率則上升6個百分點，達52%。其支持率淨值亦是問責官員中最低。



另外，政務司司長張建宗的評分及支持率淨值亦跌至上任以來新低，分別只有43.5分及負6個百分點。財政司司長陳茂波評分亦下跌了4.1分，只有34.2分，支持率淨值維持負35個百分點。而問責局長當中，羅致光支持率淨值跌幅最大，下跌13個百分點，支持率淨值為4個百分點。而政制及內地事務局局長聶德權、保安局局長李家超，以及運輸及房屋局局長陳帆支持率淨值亦跌至上任以來新低，分別只有0個百分點、負5個百分點及負16個百分點。