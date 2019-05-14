議員倡推約章　冇漁護署批准飼主不得棄養

漁農自然護理署就提升動物福利擬修訂現行法例，建議引入謹慎照顧責任及提高殘酷對待動物的罰則等，上月底展開為期3個月的公眾諮詢。立法會食物安全及環境衞生事務委員會今日(14日)開會討論，有議員批評政府對動物擁有人教育不足，要求考慮領養或購買動物前必須先接受強制培訓及考試。



議員蔣麗芸認為，目前不少棄養個案原因與飼主對妥善照顧動物認知不足，例如寵物社交需要等，她認為政府可考慮推出「一生承諾約章」，除非得到漁護署批准，否則不得棄養。她建議，飼養動物必須先接受強制培訓，並擔憂法例生效後會有很多飼主誤墮法網。



議員鄺俊宇批評現時關於動物保護的法例過時，擔心修訂法例生效後，漁護署會否有足夠人手執法。而坊間對謹慎責任定義有很多擔憂，動物義工或不小心違反定義，屆時會「殺錯良民」。



食物及衞生局局長陳肇始回應指，目前漁護署已有提供培訓課程，法例生效後會考慮增加課程數目。署方會視乎諮詢結果再調配人手，政府會推出指引供市民參考，動物保護團體不必擔心在照顧動物過程中，容易違反謹慎責任制而誤墮法網。



不少議員擔心修訂法例建議對街市商販及漁農界帶來混亂，漁農界議員何俊賢批評，早前漁護署表示擬以電擊方式劏魚制訂指引，即引來業界反彈。飲食界議員張宇人批評相關法例修訂矯枉過正及擾民，罰則亦太高，質疑「係咪將來劏雞劏魚又要坐幾年監」？他又笑言局方「都係虐緊我畜，局長起碼要坐番幾個月監」！



漁農自然護理署副署長蘇炳民強調早前已澄清，不會就電擊殺魚制訂指引，他又表示明白業界擔心，將來或會制訂指引，若業界跟隨指引就不會有問題。