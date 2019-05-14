政府認馬灣舊村收地緩慢　區議員憂公園計劃爛尾

政府與發展商新地於1997年簽訂協議進行「馬灣發展計劃」，發展商需興建兩期馬灣公園，惟政府一直以未能成功收地為由，令發展商遲遲未能開展活化馬灣舊村作休憩用途的馬灣公園二期，而有關規劃許可至2022年便到期。多名區議員直指時間無多，擔心時間一到發展商「拍拍籮柚就走人」，計劃隨時爛尾。有區議員更直斥政府「(計劃)拖咁耐係完全無道理，估唔到依家香港政府啲政策真係差成咁！」。



政府代表今(14日)出席荃灣區議會討論有關事項，地政總署高級產業測量師陳建通表示，馬灣公園二期發展涉及馬灣舊村搬村及安置的複雜個案，承認進度未如理想。他又指，現時正處理3個受影響私人地段的換地個案，其中一個個案已進入土地補價計算階段，相信很快有定案，餘下兩個個案仍處於商討解決方案的階段。另外4宗有關政府土地持有者或寮屋人士個案則仍處於上訴階段。



議員鄒秉恬直指政府因為小量有爭議地段未能收回而延遲計劃不合理，「無理由咁樣夾硬拖住(發展計劃)」，又指現時計劃有迫切性，規劃許可到2022年限期時發展商可隨時走人，到時計劃需要「推倒重來」，認為可以考慮先發展局部地方。



有議員追問協議上有否規定發展商需於何時完成二期公園發展計劃，直指署方有關協議條文透明度不足。陳建通承認，協議未有列明二期公園項目的完工日期，至於2022年後會否由政府接手注資發展項目等問題，陳表示「呢啲假設性問題，暫時無意見」，但認為發展商的態度積極及負責任。