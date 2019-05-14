涉狎安老院失明婆婆　男工被指摸胸個樣好陶醉

東華三院賽馬會頤安護理安老院一名男清潔工被指涉在2010至2016年間至少8次非禮5名失去活動能力的失明女長者。66歲被告陳有，否認8項非禮罪，今(14日)在東區法院受審。控方傳召頤安另一名女照顧員、現已退休的羅婉明出庭作供，她憶述2013年中見過被告右手持地拖、左手摸事主V的胸，直言「咁大個人都冇見過啲咁嘅嘢，嚇到呆咗」，因太驚而不敢出聲，反而轉身離去。



至2015年底，羅再撞破被告摸W的胸部，「(被告)個樣仲要好似好陶醉咁」，而V及W當時均是失明、失智及須插鼻胃喉、長期臥床的婆婆，羅也是直到2016年7月院長收匿名信後向她查問始說出真相。



辯方盤問羅指，她曾在警方口供指早在2010年已見被告非禮婆婆，當中更提及被告曾上半身「爬」到一名婆婆身上，為何現在只提到2013年及2015年兩次事件，羅更正為「伏」而非「爬」，又稱因當時警員引述律政司意見，指上述事件證據不足，着她只須形容2013年及2015年兩次事件，羅指被告「其實根本做咗好多次，點只呢兩次呀」。



辯方質疑羅巡房見到婆婆被非禮也不舉報，「咁巡房仲有咩意思？」羅回應在大機構工作多年，知道要有證據才可舉報，否則不會有人相信，所以她一直沒告訴他人，其後退休後在家人鼓勵下才鼓起勇氣出庭指證被告。辯方又指，她與另外兩位女工友「夾埋謀害被告」，羅回應：「依家上法庭，唔係講笑喎，法律可以畀我哋咁樣做咩？唔同意！」