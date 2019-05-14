美資基金告東亞案　呈請人反對進一步提文件清單

持有東亞銀行部分股權的美資對沖基金Elliott，指東亞主席兼行政總裁李國寶及其家族為鞏固對東亞的控制權，而向策略性股東配售股份。Elliott認為此舉有損其利益，因此民事控告東亞和李國寶為首共18名現任或前任管理層，案件今(14日)在高等法院再訊。辯方指稱，Elliott提出今次訴訟另有目的，是希望藉此使東亞被中資公司收購，要求Elliott進一步提供準備呈堂文件清單，以供辯方查閱。法官押後明日(15日)判決。



本案的呈請人是以Elliott International,L.P.為首的7間公司，被告人是東亞銀行和以李國寶為首的18名東亞現任和前任董事會成員。高等法院去年已頒令，要呈請人一方向辯方提供準備呈堂文件清單，以供辯方查閱，而涉及的時段為2010年1月15日至呈請人於2016年7月提出這宗訴訟為止。



不過，辯方今日向法官表示，呈請人視入股東亞是一個項目，目的是要讓中資公司收購東亞，該項目現時仍在進行之中，而呈請人在民事控告東亞等被告損害其利益後，仍繼續購買東亞的股份。辯方質疑呈請人提出今次訴訟另有目的，旨在使東亞被收購，由於該項目仍在進行，辯方要求呈請人延長提供的準備呈堂文件清單的時段，由提出訴訟為止，改為案件開審為止。



呈請人提出反對，指如果法官批准辯方的申請，呈請人可能要翻查18萬份文件，此舉會浪費金錢和時間，而且法庭去年下令呈請人提供的準備呈堂文件清單，與辯方想進一步查閱的文件清單大同小異，此舉不會對法官提供很大幫助。呈請人又指，辯方對文件的描述也有問題，例如要求呈請人提供投資策略、目的和意願等文件，這描述可以算是任何文件。