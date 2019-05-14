網民熱話：上水街頭驚見「篤篤」　引入香港有得諗？

港人喜愛遊泰國，對當地獨有的交通工具 － 「篤篤」，想必並不陌生。不過，又有沒有想到，香港街頭亦會出現「篤篤」的身影？昨夜（13日）一輛外貌極似篤篤車的三輪ｎ電單車，被網民拍到停泊在水街頭。由於其外型獨特，加上在香港少見，引起網民討論之餘，亦令眾人猜測來源。



「那夜凌晨，我坐上了泰國開往上水的篤篤」網民Mike Lam在Facebook 群組「馬路的事討論區」分享一張於香港街頭拍攝，疑似「篤篤」的照片。一輛黃藍色三輪電單車，停泊在上水街道旁，車頂有一個「TAXI」燈箱。惟當時已半夜，未見車主在旁。相片中，一輛紅的正從「篤篤」旁邊駛過。



由於該車表面新淨，亦沒掛有車牌，有人猜測是拍攝道具。亦有網民認為香港引入篤篤「有得諗」，不過該想法卻惹來不少反對聲音：「到時應該仲多交通意外」、「用的士牌定用三輪車牌先？」有網民笑言「篤篤」排出的廢氣多，應該不能通過香港的檢定要求。



網民有話說：



康康：我都想試試



Jory Ying：篤篤引入香港之餘，篤篤嘅車手都要附帶引入香港，就更正啦



Auntie Merle：拍戲？



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